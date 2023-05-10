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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan sosyal medyada 14 Mayıs mesajı: 21 yıldır kirli senaryolarla mücadele ettik

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Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan sosyal medyada 14 Mayıs mesajı: 21 yıldır kirli senaryolarla mücadele ettik

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerine yönelik önemli bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında "21 yıldır kirli senaryolarla mücadele ettik" dedi.

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