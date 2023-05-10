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İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2023
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İstanbul’da terör operasyonu: 16 gözaltı

Son dakika haberleri... İstanbul’un 11 ilçesinde PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG'de faaliyet gösterdiği öne sürülen teröristler ile PKK/KCK adına kırsal alana eleman aktaran kişilerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

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