MHP lideri Devlet Bahçeli'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Giresun'da düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 7'li koalisyonun ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na "PKK'nın adayıdır. FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur" derken, koalisyon masasının ortağı olan İYİ Parti lideri Meral Akşener için ise zehir zemberek ifadeler kullandı. Bahçeli "Türkiye'yi karıştırmak için kirli eller faaldir. Oyuna gelmeyeceğiz, şiddetin tarafı olmayacağız. Karanlık kampanyalarına sabırla direneceğiz. Zaman sağduyu zamanıdır, soğukkanlı olma zamanıdır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Giresun mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.
İYİ PARTİ BAŞKANINI MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUM
6 Mayıs 2023'te Yalova'da demiştim ki, 'Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar, bu hainler alsa alsa ağırlaştırılmış müebbet alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar'. Afrin'i geri almaktan bahsedenler PKK'lılar, HDP ve Yeşil Sol Parti'deki hainlerdir.
Buradan Afrin'i terörden arındıran kahraman güvenlik güçlerini selamlıyorum. 'Afrin'i alacağız' diyenlerin sonu hüsrandır. PKK'ya yönelik haklı ve meşru açıklamalarımızı çarpıtıp, teröristlere avukatlık yapan İYİ Parti başkanını milletimize ve Giresunlular'a havale ediyorum. Küresel medyanın yaygınlaşan saldırıları, sosyal medya cellatlarının yoğunlaşan belaltı vuruşları, montaj ve dublajcı alçakların tekrar devreye girmesi tesadüf değildir.
UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ
Kavga ve karışıklık çıkarmak için millet düşmanları sürekli faaliyet içindedir. Hepsini görüyoruz, takip ediyoruz, hepsinin notunu tek tek alıyoruz. Oyuna gelmeyeceğiz. Demokrasi katillerine ortam açamayız. Dış bağlantılı provokasyonlara bunların yerli figüranlarına uyanık olmak zorundayız.
Türkiye'mizin yanındayız, milletimizin gönlündeyiz. Hiç kimse devletimizi zaaf içinde gösteremez. Provokatörler kendi kazdıkları çukura düşmüştür. Kavgada hayır yoktur, kutuplaşmanın sonu yoktur. Türkiye'yi karanlığa çekmeye hiçbir mihrakın gücü yetmeyecektir.
Devlet ve milletiyle hep birlikte ve herşeyden önce Türkiye. Diyorum ki, yeni Türkiye, yeni hayat hep birlikte kurarız.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN KESİN ZAFERİ
Diyorum ki milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız. Bugüne istikrar, yarına huzur diyorsak hep birlikte başarırız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız.
Soruyorum sizlere; bizimle yeni bir mücadeleye, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ufkuna hep birlikte ulaşmaya var mısınız? Sandıklardan Cumhur'un kesin zaferini ilan edecek misiniz? Kavga ve kriz çıkarmak için tetikte bekleyen casuslara, FETÖ'cü adilere, bölücü katillere Giresun'un tavrını ve kararını gösterecek misiniz? MHP'ye oy verecek misiniz? Sandığa gittiğinizde doğru zaman doğru adam Recep Tayyip Erdoğan diyecek misiniz?
TÜRKİYE KAZANACAK
Birlikte çok daha güçlüyüz. 14 Mayıs Pazar günü fitneciler, kötüler, şeytani planlar kaybedecek, sipariş anketler kaybedecek, ahlaksızlar kaybedecek, teröristler, ekonomik tetikçiler, küresel komplolar, karanlık senaristler kaybedecek. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, zillet partilerin tamamı Allah'ın izniyle kaybedecek. Buna karşılık Türkiye kazanacak.
Zalimlerin paravan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika ve danışmanı milletvekili olan bir çürümüş, iktidar olmaları halinde Suriye'den askerimizi çekeceklerini, Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmayacağını açıkladı. Utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan söyledi. Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmamak demek adayı Rumlara teslim etmek demektir.
SABAH YEMİN EDER AKŞAMA ÇİĞNER
Bu zillet CHP'ye oy veren kardeşlerime reva görülemez. Kılıçdaroğlu, 'Ne Batı ne Doğu bu Türk'ün Yolu' başlıklı videosunda yine çuvalladı. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağını ifade etti. Halbuki Türkiye'den kalkan trenin Çin'e ilk seferini yapması 2 yıl oldu. Bu gafilin Cumhurbaşkanlığı makamına talip olması hakikaten ibretliktir.
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Marmaray'la hizmete girmişti. Kılıçdaroğlu yapılan herşeye karşı çıkmıştı. Dev projelere kulp takmıştı, üstelik partimizin dış politika alanında vizyon çalışması olan Türk Kuşağı projesinden intihal yaptığı onu da yanlış yaptığı anlaşılmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun liyakatı yoktur. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak planı yoktur.
Yapılacak konutlardan tek kuruş almayacağını vaad ediyor. Bir arada da herkese traktör vaad ediyordu, aldatma ve yalan olduğu ortaya çıktı mı? Bunlar bugün söyler yarın unutur. Sabah yemin eder akşama çiğner.
ALAYI UÇURUMUN DİBİNİ BOYLAYACAK
İşbirlikçiler, iradesizler, itibarsızlar, yabancıların güdümüne binbir vaatle giren teslimiyetçi ilkeller her defasında duvara toslamışlardır. Tarih gene tekerrür edecek 14 Mayıs'ta bunların alayı uçurumun dibine boylayacaklardır.
Türkiye ayağına vurulmuş prangaları söküp atmaya başlamıştır. Çünkü Türkiye önüne dikilmiş bariyerleri yıkmaya başlamıştır. Kaldı ki zillet ittifakının, terör örgütlerinin ve Türkiye düşmanlarının telaş ve tedirginlikleri boşuna değildir. Kızılelma ruhu şahlanmış, Türk birliği ülkesi canlanmış, küresel ve bölgesel konulara müdahil bir Türkiye kudreti hayalden gerçeğe dönüşmüştür.
Türk milletinden ahlaken ve manen kopmuşlardır. Zillet ittifakı zırtını zalimlere, sırtlanlara, akbabalara dayamıştır. Cumhur İttifakı ise varını yoğunu Türk milletine adamış, sinesinden doğduğu milletiyle tek yürek, tek bilek, tek nefes olmuştur.
"BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLERE KAVUŞACAĞIZ"
Aziz milletim sıra sende. Giresunlu kardeşlerim sıra, söz, yetki alayınızda. Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı sözümona devirmek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tasfiye etmek maksadıyla zillet ittifakı atın arabaya koşulduğu gibi koşulmuşlardır. Kimin kiminle yürüdüğü dibine kadar bellidir. Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi Türkiye'deki muhalefet partileri kadar savruk, sefil ve acınası hallere düşmemiştir.
İşin can alıcı noktası, bu muhalefetin çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüş olmasıdır. Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden ABD, AB, Londra tefecileri, terör örgütleri, Soros uşakları, Pensilvanya uyduları, emperyalizmin kuklaları, küresel çeteler rahatsızdır.
Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini yazanlar alçaktır. İnşallah bunları sadece yıkmakla kalmayacağız, kökünü kurutacağız. PKK, Zillet İttifakına destek veriyor mu? PKK/YPG/FETÖ, DEAŞ, Rum ve Ermeni diasporası AK Parti ile MHP'nin zaafiyetini kolluyorlar mı? Ne yaparlarsa yapsınlar beyhudedir. Makul sondan hiçbirisi kurtulamayacaktırn.
14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde vatana sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Hakkınıza, haysiyetinize, hukukunuza sahip çıkacak mısınız?
Birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız. Ülkümüzden de ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz. Biz ekonomik kalkınmanın ve sanayinin yanındayız. Cumhuriyet kendi Giresun'un yanındayız.
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