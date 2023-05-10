MHP lideri Devlet Bahçeli’den 7’li koalisyona zehir zemberek sözler

UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ

Kavga ve karışıklık çıkarmak için millet düşmanları sürekli faaliyet içindedir. Hepsini görüyoruz, takip ediyoruz, hepsinin notunu tek tek alıyoruz. Oyuna gelmeyeceğiz. Demokrasi katillerine ortam açamayız. Dış bağlantılı provokasyonlara bunların yerli figüranlarına uyanık olmak zorundayız.

Türkiye'mizin yanındayız, milletimizin gönlündeyiz. Hiç kimse devletimizi zaaf içinde gösteremez. Provokatörler kendi kazdıkları çukura düşmüştür. Kavgada hayır yoktur, kutuplaşmanın sonu yoktur. Türkiye'yi karanlığa çekmeye hiçbir mihrakın gücü yetmeyecektir.

Devlet ve milletiyle hep birlikte ve herşeyden önce Türkiye. Diyorum ki, yeni Türkiye, yeni hayat hep birlikte kurarız.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN KESİN ZAFERİ

Diyorum ki milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız. Bugüne istikrar, yarına huzur diyorsak hep birlikte başarırız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız.

Soruyorum sizlere; bizimle yeni bir mücadeleye, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ufkuna hep birlikte ulaşmaya var mısınız? Sandıklardan Cumhur'un kesin zaferini ilan edecek misiniz? Kavga ve kriz çıkarmak için tetikte bekleyen casuslara, FETÖ'cü adilere, bölücü katillere Giresun'un tavrını ve kararını gösterecek misiniz? MHP'ye oy verecek misiniz? Sandığa gittiğinizde doğru zaman doğru adam Recep Tayyip Erdoğan diyecek misiniz?