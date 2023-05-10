İstanbul'a yeni nefes! Türkiye'nin en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi vatandaşın hizmetinde
Yurdun dört bir yanında açılan millet bahçeleri Türkiye’nin nefes almasını sağlıyor. Türkiye’deki en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabı da bugün ziyaretçilere açıldı. Millet bahçesinin ilk etabında oyun alanları, kütüphaneler, sıfır atık atölyeleri, müzik dinleti alanları kuruldu. 13 bin metre yürüyüş yolu olacak bahçede, İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç da yer alıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 10 Temmuz 2018 tarihinde göreve başlamasının ardından hayata geçirdiği ilk projelerden birisi 'Millet Bahçeleri Projesi' oldu.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraat planı kapsamında bulunan 'Millet Bahçeleri Projeleri' arasındaki ilk millet bahçeleri olan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcı ve Baruthane Millet Bahçeleri'nin açılışı 17 Kasım 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilmişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından '81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi' hedefiyle yürütülen projeyle, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinin şu anda 314'ünde çalışmalar devam ederken, 484 millet bahçesi vatandaşların hizmetine sunuluyor.
EN BÜYÜĞÜ İSTANBUL'DA
Türkiye'nin en büyük şehir parkı ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak hizmete girecek. 499 bin metrekarelik ilk etabı hizmete açılan millet bahçesi, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları olan büyük bir şehir parkı olacak. Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Millet bahçesinin ilk etabında oyun alanları, kütüphaneler, sıfır atık atölyeleri, müzik dinleti alanları kuruldu. 13 bin metre yürüyüş yolu olacak bahçede, İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç da yer alıyor.
9 GİRİŞİ OLACAK
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2.5 kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak.
BİNA YAPACAKLAR DEDİLER AĞAÇ DİKTİK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin olarak şunları söyledi: "Ne dediler? 'Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.' Biz ne yaptık? Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk. İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul'umuzun yeşil koridoru olacak"
ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim olacak." Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da yeşil alan miktarını artırmak için tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. İstanbul'da 34.643 metrekarelik Güngören Millet Bahçesi, 290.616 metrekarelik Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, 158.839 metrekarelik Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, Kartal Millet Bahçesi, 67.100 metrekarelik Sultanbeyli Millet Bahçesi, 243 bin İstanbul Arnavutköy Millet Bahçesi, 11.900 metrekarelik İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi'nin yapım aşaması devam ediyor. 39.870 metrekarelik Bayrampaşa Millet Bahçesi, 215.178 metrekarelik Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, 20 bin metrekarelik Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, 173.252 metrekarelik İstanbul Beşiktaş Millet Bahçesi'nin yapımı da sürüyor.
HER KÖŞEDE YEŞİL ALAN
Türkiye genelindeki 484 millet bahçesinden yapım, ihale, projelendirme ve yer seçimi yapılan millet bahçelerinin metrekare olarak dağılımı şu şekilde:
✔ 121 millet bahçesinin açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 49 tane millet bahçesi ise açılışa hazır hale geldi. Tamamlanan millet bahçeleri toplam 20 milyon 484 bin 882 metrekarelik alanda yer alıyor.
✔ Yapım aşamasındaki 155 millet bahçesi, 28 milyon 584 bin 536 metrekare yeşil alanda
✔ İhale aşamasındaki 8 millet bahçesi 3 milyon 397 bin 890 metrekarelik yeşil alanda
✔ Projelendirme aşamasındaki 75 millet bahçesi 14 milyon 853 bin 838 metrekarelik yeşil alanda
✔ Yer seçimi yapılan 76 millet bahçesi 5 milyon 983 bin 730 metrekarelik yeşil alanda olmak üzere;
✔ Toplamda 484 millet bahçesi 73 milyon 304 bin 878 metrekare alanı kapsamakta.
200 MİLYON METREKARE
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; hedef 2023 yılında toplam yeşil alan miktarını 500 millet bahçesiyle 81 milyon metrekareye çıkarmak. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden 484 millet bahçesi ile şu an itibariyle 73 milyon 304 bin 878 metrekare alana, yani hedefin yüzde 91'ine ulaşıldı. 2028 yılına kadar oluşturulacak 500 millet bahçesi ile de toplam yeşil alan miktarını 200 milyon metrekare büyüklüğe ulaştırmak hedeflenirken, ülkemize toplamda 10 yılda 1.000 millet bahçesi kazandırılarak kişi başı yeşil alan miktarının 15 metrekareye kadar yükseltilmesi amaçlanıyor.
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