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HDPKK'lıların tek umudu Bay Kemal! HDP'li Sırrı Sakık'tan terörden tutuklu isimlere özgürlük vaadi...

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Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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HDPKK’lıların tek umudu Bay Kemal! HDP’li Sırrı Sakık’tan terörden tutuklu isimlere özgürlük vaadi...

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken HDPKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları sürerken daha önce "Zindanların kapısını açacağız. İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız" ifadelerini kullanan HDP'li Sırrı Sakık, "İlk kez böylesine tarihi fırsat değerlendirilmeli. Yüz binler cezaevinde, onların gözü bizim üzerimizde, sandık başına giderken Selahattin'lerin, Figen'lerin on binlerce arkadaşlarımız var bunların muhasebesini yapmayacaklar mı?" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda HDPKK'lılara özgürlük vaadi verdi. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine doğru yol alırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yeni destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

HDP ve CHP arasındaki pazarlık artık ortaya çıkarken HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada terörden tutuklu HDP'lilere özgürlük vadetti.

DEMİRTAŞ'A SELAM ÇAKTI

İlk kez böylesine tarihi fırsat değerlendirilmeli. Yüz binler cezaevinde, onların gözü bizim üzerimizde, Sandık başına giderken Selahattin'lerin, Figen'lerin on binlerce arkadaşlarımız var bunların muhasebesini yapmayacaklar mı?

"ZİNDANLARIN KAPISINI AÇACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde partisinin Erzurum mitinginde açıklamalarda bulunan HDP'li Sakık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Terör örgütü üyesi olmak" nedeniyle tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde özgür olacağını söyledi.

Selahattin Demirtaş'ın ardından bölücü başı Abdullah Öcalan'a da özgürlük çağrısında bulunan Sakık, daha sonra sözü tutuklu bulunan diğer HDP'lilere getirdi.

DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan Sakık, "Bizim hesabımız mevki, makam değil 100 yıllık Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz. Binlerce arkadaşımız içerde, onbinlerce arkadaşımız sürgünde. Geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünden, nerede olursa... 100 yılık ret ve inkar için bu seçimlerde halkımıza gideceğiz 100 yıllık Cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılı birlikte mi inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA: VERDİĞİN SÖZLERİ AÇIKLA

Kılıçdaroğlu'na 'verdiğin sözleri açıkla' mesajı veren Sırrı Sakık, "Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir."

"GELDİĞİMİZ GÜN İLK İŞİMİZ..."

Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var bunların geri dönüşü için genel af düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem genel affı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Belediye başkanları cezaevinde ve dışarıda olanların da içeride olanların da yerine kayyum atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız.

Kılıçdaroğlu bizsiz bizsiz bir şey yapamaz

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