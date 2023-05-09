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Türkiye'den 4'lü zirve açıklaması! "Amacımız kalıcı barış"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Türkiye’den 4’lü zirve açıklaması! Amacımız kalıcı barış

Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi arasında yapılacak olan 4'lü zirvenin tarihi belli oldu. Yarın Moskova'da yapılacak 4'lü zirvede ilişkilerin normalleşmesi adına görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

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