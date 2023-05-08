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Nurettin Canikli'den 7'li koalisyonun KHK'lılarla ilgili "göreve iade" vaadine sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2023
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Nurettin Canikli’den 7’li koalisyonun KHK’lılarla ilgili göreve iade vaadine sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ iltisakı nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK'lılara 7'li koalisyon masasının "göreve iade" vaadiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Canikli, "Toplumda çatışmaya ve bölünmeye neden olacaktır." ifadesini kullandı.

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