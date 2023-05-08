08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Tekirdağ'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Tekirdağ'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Tekirdağ’da düzenlenen mitingde önemli açıklamalar

Seçimlere çok az bir süre kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırklareli ve Edirne sonrası Tekirdağ'da düzenlenen miting programında vatandaşlara hitap ediyor. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA