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İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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İspanya’nın başkenti Madrid’den Dünya’nın merkezine doğru dümdüz çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 30 Nisan Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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