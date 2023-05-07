HaberlerGündem Haberleriİspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?
İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam edersek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?
Giriş Tarihi:
07.05.2023
Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 30 Nisan Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.