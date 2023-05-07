7 Mayıs Pazar 2023 İstanbul trafiğe kapanan yollar hangileri? Alternatif güzergahlar...

AK Parti'nin "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Mitin öncesinde yola çıkacak olan İstanbullular açık ve kapalı yolları araştırmaya başladı. Sabah 07.00'den itibaren Bakırköy'de bazı yollarda düzenlemeler yapıldı. Peki İstanbul trafiğe kapanan yollar hangileri, alternatif güzergahlar neler? İşte tüm detaylar...