7 Mayıs Pazar 2023 İstanbul trafiğe kapanan yollar hangileri? Alternatif güzergahlar...
7 Mayıs Pazar 2023 İstanbul trafiğe kapanan yollar hangileri sorusunun cevabı araştırılıyor. AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. Saat 11.00 itibarıyla girişler başlarken mütüng 16.00'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak. Bu sebebple sabah 07.00'den itibaren bazı yollarda düzenlemeler yapıldı. Peki İstanbul trafiğe kapanan yollar hangileri, alternatif güzergahlar neler?
AK Parti'nin "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Mitin öncesinde yola çıkacak olan İstanbullular açık ve kapalı yolları araştırmaya başladı. Sabah 07.00'den itibaren Bakırköy'de bazı yollarda düzenlemeler yapıldı. Peki İstanbul trafiğe kapanan yollar hangileri, alternatif güzergahlar neler? İşte tüm detaylar...
7 MAYIS 2023 PAZAR İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?
Pazar günü gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programı nedeniyle aşağıdaki yollar sabah saat 07.00'den itibaren trafiğe kapalı olacak;
- Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı,
- Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak,
- Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları,
- Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak,
- Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatılacak.
7 MAYIS 2023 PAZAR İSTANBUL'DA TRAFİĞE AÇIK YOLLAR HANGİLERİ?
Programa katılacaklar, Basın Ekspres ve benzeri güzergâhlar fazla yoğun olacağından Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergâh olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanabilecek.
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- 7 Mayıs Pazar 2023 İstanbul trafiğe kapanan yollar hangileri? Alternatif güzergahlar...
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