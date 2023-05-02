Marmaray'da ne oldu, seferler iptal mi edildi? 2 Mayıs Marmaray intihar girişimi son dakika haberleri!
Marmaray seferleri iptal mi edildi? Son dakika gelen habere göre, Yenikapı Marmaray istasyonunda yaşanan intihar girişiminden sonra seferler tek hat üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki 2 Mayıs 2023 Marmaray seferleri iptal mi edildi? İşte detaylar...
"Marmaray'da ne oldu, seferler iptal mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Az önce duyurulan habere göre; Yenikapı Marmaray istasyonunda yaşanan intihar girişiminden sonra seferler tek hat üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki 2 Mayıs 2023 Marmaray seferleri ne zaman açılacak? İntihar olayı ne? İşte detaylar...
MARMARAY'DA NE OLDU, SEFERLER NEDEN İPTAL EDİLDİ?
İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı durağında meydana gelen bir intihar vakası nedeniyle Kazlıçeşme-Sirkeci arası seferler tek yön olarak hizmet veriyor.
Marmaray seferlerinde aksama yaşanırken, intihar eden yurttaşın sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
MARMARAY'DAN AÇIKLAMA!
Konuyla ilgili Marmaray'dan yapılan açıklamada ise, şunlar kaydedildi:
"Sayın yolcularımız; saat 08:23'te Yenikapı'da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır."
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