Marmaray’da ne oldu, seferler iptal mi edildi? 2 Mayıs Marmaray intihar girişimi son dakika haberleri!

"Marmaray'da ne oldu, seferler iptal mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Az önce duyurulan habere göre; Yenikapı Marmaray istasyonunda yaşanan intihar girişiminden sonra seferler tek hat üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki 2 Mayıs 2023 Marmaray seferleri ne zaman açılacak? İntihar olayı ne? İşte detaylar...