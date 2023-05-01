Erzurum’da feci olay! Bir araç şarampole uçtu yardıma giden ambulans yan yattı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında yaralılara müdahale için bölgeye giden ambulans da kaza yaptı.

İki araçta toplam 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Palandöken ilçesi Konaklı köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.