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Erzurum'da feci olay! Bir araç şarampole uçtu yardıma giden ambulans yan yattı

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Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
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Erzurum’da feci olay! Bir araç şarampole uçtu yardıma giden ambulans yan yattı

Son dakika haberine göre Erzurum'da bir otomobil şarampole uçtu. Hurdaya dönen araçta bulunan yaralılara yardıma giden ambulans da olay yerine yakın bir bölgede yan devrildi. Kazalarda 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında yaralılara müdahale için bölgeye giden ambulans da kaza yaptı.

İki araçta toplam 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Palandöken ilçesi Konaklı köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası otomobildeki yaralılara müdahale için bölgeye sevk edilen ambulansta kaza yerine yakın alanda yan devrildi. İki araçta bulanan yaralılar Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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