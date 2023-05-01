Erzurum'da feci olay! Bir araç şarampole uçtu yardıma giden ambulans yan yattı
Son dakika haberine göre Erzurum'da bir otomobil şarampole uçtu. Hurdaya dönen araçta bulunan yaralılara yardıma giden ambulans da olay yerine yakın bir bölgede yan devrildi. Kazalarda 4 kişi yaralandı.
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında yaralılara müdahale için bölgeye giden ambulans da kaza yaptı.
İki araçta toplam 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Palandöken ilçesi Konaklı köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.
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