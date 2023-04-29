Anadolu Efes Basketbolcusu Bryant Dunston sağlık durumu nasıl son dakika? Bryant Dunston kimdir, kaç yaşında?
Son dakika: Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan feci kazanın ardından, Anadolu Efes basketbolcusu Bryant Dunston kimdir? Bryant Dunston'ın sağlık durumu nasıl? soruları günceme getirildi. İşte, haberin detayları...
Son dakika: Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan feci kazanın ardından, Anadolu Efes basketbolcusu Bryant Dunston kimdir? Bryant Dunston'ın sağlık durumu nasıl? soruları günceme getirildi. İşte, haberin detayları...
BRYANT DUNSTON'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA
Öte yandan ABD'li oyuncunun kulübü Anadolu Efes'ten de konuyla ilgili açıklama geldi. Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade edildi. Açıklamada, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun Kaptan!" ifadelerini kullanıldı..
BRYANT DUNSTON KİMDİR?
Bryant Kevin Dunston Jr. 28 Mayıs 1986 yılında Kentucky'de doğdu. Bryant Dunston kolej kariyerini sonlandırdıktan sonra 2008 NBA Seçmeleri'ne karar verdi. 2008 yılında Fordham Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2010 yılına kadar Güney Kore'nin Mobis Phoebus takımında görev yapan Dunston, 2010-11 sezonunda Yunanistan'ın Aris ve İsrail'in Bnei Hasharon takımlarında forma giydi.
2011-12 sezonunda yine İsrail'de bu kez Hapoel Holon takımında görev yapan Amerikalı oyuncu, bir sezon sonra İtalya'nın Varese takımının yolunu tuttu. 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında ise Yunanistan'ın Olympiacos takımında forma giyen Dunston, 2015-16 sezonu başında Anadolu Efes'e transfer oldu.
2010 yılında Mobis Phoebus takımı ile Kore Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Dunston, ayrıca maç başına 2,3 blok ile bu kategoride zirvede yer aldı. Amerikalı oyuncu 2012-13 sezonunda maç başına 2,1 blok ile bu kez İtalya Ligi'nin blok kralı oldu. Dunston, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Euroleague'in "en iyi savunmacısı" seçildi. Euroleague'de 2013-14 sezonunu maç başına 1,31 blok ile zirvede tamamlayan Dunston, 2013'te Olympiacos ile Intercontinental Cup ve 2014-15 sezonunda da Yunan Ligi Şampiyonluğu yaşadı. Amerikalı oyuncu 2015-16 sezonu başında Anadolu Efes'te Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2017-18 sezonunda ise Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Başarılı oyuncu, 2018-19 sezonunda takımında Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve Euroleague ikinciliği,2019-20 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Başarılı oyuncumuz 2020-21 sezonunda takım ile birlikte Turkish Airlines Euroleague şampiyonluğu ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Başarılı oyuncu 2021-22 sezonunda Bursa'da düzenlenen Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde şampiyonluk, Turkish Airlines Euroleague'de ise takımı ile üst üste ikinci kez Euroleague'de şampiyonluk sevinci yaşadı.
Dunston, 2022-23 sezonu başında ise Cumhurbaşkanlığı Kupası mutluluğu yaşadı.
Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 37 karşılaşmada 17:57 dakika ortalama süre alan Dunston, maç başına 7,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan başarılı oyuncu, maç başına 22:15 dakika süre alarak 8,0 sayı, 4,3 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.
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- Anadolu Efes Basketbolcusu Bryant Dunston sağlık durumu nasıl son dakika? Bryant Dunston kimdir, kaç yaşında?
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