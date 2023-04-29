Anadolu Efes Basketbolcusu Bryant Dunston sağlık durumu nasıl son dakika? Bryant Dunston kimdir, kaç yaşında?

2010 yılında Mobis Phoebus takımı ile Kore Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Dunston, ayrıca maç başına 2,3 blok ile bu kategoride zirvede yer aldı. Amerikalı oyuncu 2012-13 sezonunda maç başına 2,1 blok ile bu kez İtalya Ligi'nin blok kralı oldu. Dunston, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Euroleague'in "en iyi savunmacısı" seçildi. Euroleague'de 2013-14 sezonunu maç başına 1,31 blok ile zirvede tamamlayan Dunston, 2013'te Olympiacos ile Intercontinental Cup ve 2014-15 sezonunda da Yunan Ligi Şampiyonluğu yaşadı. Amerikalı oyuncu 2015-16 sezonu başında Anadolu Efes'te Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2017-18 sezonunda ise Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Başarılı oyuncu, 2018-19 sezonunda takımında Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve Euroleague ikinciliği,2019-20 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Başarılı oyuncumuz 2020-21 sezonunda takım ile birlikte Turkish Airlines Euroleague şampiyonluğu ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.