Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında kritik görüşme: Sudan’da anlaşmazlıkları çözmek için hazırız

"SUDAN'DAKİ ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZMEK İÇİN HAZIRIZ"

Başkan Erdoğan, Sudan'daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.