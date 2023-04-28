28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında kritik görüşme: Sudan’da anlaşmazlıkları çözmek için hazırız

Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında kritik görüşme: Sudan’da anlaşmazlıkları çözmek için hazırız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında kritik görüşme: Sudan’da anlaşmazlıkları çözmek için hazırız

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, Sudan'da tarafları barış görüşmelerine davet etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için BM ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

SURİYE MESELESİ ELE ALINDI

Başkan Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye yönelik sınır ötesi yardım mekanizmasının Temmuz ayında uzatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

TAHIL KORİDORU

Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlararası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

"SUDAN'DAKİ ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZMEK İÇİN HAZIRIZ"

Başkan Erdoğan, Sudan'daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

Adana’ya dev hizmet! Açılışı Erdoğan yaptı ADANA'YA DEV HİZMET! AÇILIŞI ERDOĞAN YAPTI
Adana’ya dev hizmet! Açılışı Erdoğan yaptı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA