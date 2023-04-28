Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında kritik görüşme: Sudan’da anlaşmazlıkları çözmek için hazırız
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, Sudan'da tarafları barış görüşmelerine davet etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için BM ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
SURİYE MESELESİ ELE ALINDI
Başkan Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye yönelik sınır ötesi yardım mekanizmasının Temmuz ayında uzatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.
TAHIL KORİDORU
Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlararası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.
"SUDAN'DAKİ ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZMEK İÇİN HAZIRIZ"
Başkan Erdoğan, Sudan'daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.
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