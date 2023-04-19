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Son dakika | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patlama

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Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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Son dakika | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde patlama

Son dakika haberi...Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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