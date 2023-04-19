Denizli Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Miting maratonunda 3'üncü durak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 75 gün aradan sonra yeniden Denizli'ye gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi 3. miting durağı olacak olan Denizli'de vatandaşlar Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla beklerken, mitinge yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor.
Başkan Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi miting maratonuna AK Parti'nin kurulduğu kent olan Afyonkarahisar'da start verdi. Dün yapılan mitingle birlikte resmen sahaya inen Başkan Erdoğan'ın bugünkü durağı Denizli olacak. 29 Ekim Bulvarı üzerindeki meydanda vatandaşlara hitap edecek. Mitingin düzenleneceği alana öğle saatlerinden itibaren vatandaşlar gelmeye başladı. Başkan Erdoğan mitingin ardından, fuar merkezinde düzenlenecek olan iftar programına da katılacak. İftar programında vatandaşlarla ve gençlerle buluşacak.
100 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR
Başkan Erdoğan'ın katılacağı miting öncesi Denizli halkı büyük bir coşku yaşarken, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör yaptığı açıklamada mitinge yaklaşık 100 bin kişinin katılacağını açıkladı. Güngör, "29 Ekim Bulvarı'nda bugün saat 16.30'da gerçekleşecek olan büyük buluşmaya 100 bin hemşehrimizin geleceğini düşünüyorum" dedi.
Başkan Güngör ayrıca, "Şehrimizde çalınmadık kapı, sıkılmadık el, ulaşılmadık gönül kalmayıncaya dek teşkilatımızla birlikte gayret etmeye devam ediyoruz. Teşkilat olarak sadece seçim döneminde değil her daim sahadayız. İnşallah düğün günümüz olacak. Denizli bir başka güzelliğe kavuşacak. Bir kez daha tüm hemşehrilerimi miting alanımıza davet ediyorum. Bu yüzyıl, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı olacak. Sağlam ve emin adımlarla geleceğe hep birlikte adım adım yürüyoruz. Biz hazırız, Denizli hazır, Türkiye hazır" diye konuştu.
AFYON TAMAM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi öncesinde Afyonkarahisar'ın Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Afyonkarahisar'ın üzerini raptiyeyle işaretledi.
40 İLE GİDECEK
14 Mayıs tarihinde yapılacak seçime kadar 40 ilde miting planlanıyor. Zaman darlığı nedeniyle bazı günler 2 ayrı şehirde miting yapılması planlanıyor. Erdoğan yarınki Denizli mitinginin ardından 20 Nisan Perşembe günü Zonguldak Filyos Limanı'nda Karadeniz doğal gazının sisteme verilmesi nedeniyle düzenlenecek törene katılacak.
BAYRAMDAN SONRA GAZA BASILACAK
Türkiye'yi derinden sarsan çifte felaketin ardından depremzedelere bir yılda 319 bin kalıcı konut sözü veren Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Gaziantep Nurdağı'nda inşa edilen ilk köy evlerinin depremzedelere teslimini gerçekleştirecek. Daha sonrasında ise 23 Nisan'da, Altay tankı TSK'ya teslim edilecek. Erdoğan, Sakarya'daki teslim törenine katılacak.
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