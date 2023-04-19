Denizli Başkan Erdoğan’ı bekliyor! Miting maratonunda 3’üncü durak

Başkan Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi miting maratonuna AK Parti'nin kurulduğu kent olan Afyonkarahisar'da start verdi. Dün yapılan mitingle birlikte resmen sahaya inen Başkan Erdoğan'ın bugünkü durağı Denizli olacak. 29 Ekim Bulvarı üzerindeki meydanda vatandaşlara hitap edecek. Mitingin düzenleneceği alana öğle saatlerinden itibaren vatandaşlar gelmeye başladı. Başkan Erdoğan mitingin ardından, fuar merkezinde düzenlenecek olan iftar programına da katılacak. İftar programında vatandaşlarla ve gençlerle buluşacak.

100 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Başkan Erdoğan'ın katılacağı miting öncesi Denizli halkı büyük bir coşku yaşarken, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör yaptığı açıklamada mitinge yaklaşık 100 bin kişinin katılacağını açıkladı. Güngör, "29 Ekim Bulvarı'nda bugün saat 16.30'da gerçekleşecek olan büyük buluşmaya 100 bin hemşehrimizin geleceğini düşünüyorum" dedi.

Başkan Güngör ayrıca, "Şehrimizde çalınmadık kapı, sıkılmadık el, ulaşılmadık gönül kalmayıncaya dek teşkilatımızla birlikte gayret etmeye devam ediyoruz. Teşkilat olarak sadece seçim döneminde değil her daim sahadayız. İnşallah düğün günümüz olacak. Denizli bir başka güzelliğe kavuşacak. Bir kez daha tüm hemşehrilerimi miting alanımıza davet ediyorum. Bu yüzyıl, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı olacak. Sağlam ve emin adımlarla geleceğe hep birlikte adım adım yürüyoruz. Biz hazırız, Denizli hazır, Türkiye hazır" diye konuştu.