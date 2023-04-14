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Yeşil Sol'un seçim bürosu açılışında polise saldırı! HDP'nin adı değişti terör örgütüyle bağı değişmedi

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Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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Yeşil Sol’un seçim bürosu açılışında polise saldırı! HDP’nin adı değişti terör örgütüyle bağı değişmedi

Son dakika haberi | Koalisyonun son ortağı HDP'nin kapatma davasına önlem olarak Yeşil Sol Parti adı altında seçime girmeye karar verirken, isminden yaşanan değişikliğe rağmen terör örgütüyle bağı konusunda değişiklik olmadı. HDP'liler Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışı sırasında polis araçlarını taşladı ve yasa dışı slogan attı. Operasyon başlatan ekipler 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

7'li koalisyonun ortağı terörün siyasi HDP, seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girmeye karar verdi.

İSİM DEĞİŞTİ ZİHNİYET AYNI
İsim değiştirse de HDP'lilerin terörle bağında en ufak bir değişiklik olmadı.HDP'liler Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışı sırasında polis araçlarını taşladı ve yasa dışı slogan attı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
4 gün önce seçim bürosu açılışında polis araçlarını taşlayan ve yasa dışı slogan atan 15 şüpheli bugün gözaltına alındı.

Yüksekova ilçesinde 10 Nisan günü Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosunun açılışında bir grup, yasa dışı slogan atmaya başladı. Polisin uyarıda bulunduğu grup, polis araçlarına taş atıp, sloganlarını sürdürdü.

Polisin müdahale ettiği grup dağılırken, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği polisleri, görüntülerden eylemcilerin kimliklerini tek tek tespit etti.

Ekipler, polis araçlarına taş atıp, yasa dışı slogan atan kişilerin adreslerine bugün sabah saatlerinde operasyon düzenleyip 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca yaşı küçük bir eylemci de çocuk büro amirliğine götürüldü. Polis ekipleri, olay anları ile düzenlenen operasyon anlarına ait görüntüleri paylaştı.

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