CHP medyasında "Cücük" krizi! Eleştirilere tahammülü olmayan Kılıçdaroğlu yayınlara çıkmayınca CHP medyası isyan etti
Her seferinde eleştiriye ihtiyaçları olduğunu söyleyen ancak söylemlerinden farklı hareket eden Kılıçdaroğlu'na CHP medyasından tepki geldi. Cüneyt Özdemir yaptığı paylaşımda "Kendisini azıcık eleştirdim diye Kemal bey bana küstü, yayınlarımıza da çıkmıyor." ifadeleriyle Bay Kemal'i eleştirdi. Yine CHP medyasından Enver Aysever yaptığı yayında "İlk kez Cücük'e hak verdim. Cücük sen zaten fırıldaktın. Ama Cücük haklı. Ben de Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda 20 kez aradım. 4-5 sefer konuştum. Kılıçdaroğlu her seferinde randevu verdi ama her seferinde iptal etti." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda eleştirilmeye ihtiyaçlarının olduğunu söylerken CHP medyasında farklı olaylar yaşanıyor.
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Eleştiriye ihtiyacımız var. Bizim görmediğimizi siz görebilirsiniz. Bizim görmediğimiz bir olay olursa bizi uyarabilirsiniz" ifadeleriyle boncuk dağıtırken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cüneyt Özdemir Bay Kemal'e isyan etti.
"KEMAL BEY BANA KÜSTÜ YAYINLARIMIZA ÇIKMIYOR"
Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendisini azıcık eleştirdim diye Kemal bey bana küstü, yayınlarımıza da çıkmıyor." ifadelerini kullanırken Kılıçdaroğlu'nun tahammülsüzlüğünü gözler önüne serdi.
"EŞEK GİBİ GELİP OY VERECEKSİNİZ"
Özdemir Kılıçdaroğlu'nu ve yedili koalisyonu "Aramızdan birini seçeceğiz. Siz de eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz. Şimdiki düzen bu. Bize mahkumsunuz. " ifadeleriyle topa tutmuştu.
Yine CHP medyasından Enver Aysever'de Cüneyt Özdemir'in eleştirilerine yönelik sert ifadeler kullandı.
Aysever "Cücük'e hayatımda ilk defa hak verdim. Cücük sen zaten fırıldaktın. Cücük kullanışlı bir arkadaştır. Omurgası da yoktur. Ama Cücük haklı. Ben de Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda 20 kez aradım. 4-5 sefer konuştum. Kılıçdaroğlu her seferinde randevu verdi ama her seferinde iptal etti." ifadelerini kullandı.
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