CHP medyasında "Cücük" krizi! Eleştirilere tahammülü olmayan Kılıçdaroğlu yayınlara çıkmayınca CHP medyası isyan etti

Yine CHP medyasından Enver Aysever'de Cüneyt Özdemir'in eleştirilerine yönelik sert ifadeler kullandı.

Aysever "Cücük'e hayatımda ilk defa hak verdim. Cücük sen zaten fırıldaktın. Cücük kullanışlı bir arkadaştır. Omurgası da yoktur. Ama Cücük haklı. Ben de Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda 20 kez aradım. 4-5 sefer konuştum. Kılıçdaroğlu her seferinde randevu verdi ama her seferinde iptal etti." ifadelerini kullandı.