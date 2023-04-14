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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı açıkladı: 200 bin kişi sandıkta görev alacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2023
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı açıkladı: 200 bin kişi sandıkta görev alacak

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yaklaşık 200 bin kişinin sandık görevlisi olacağını açıkladı. İstanbul'da kurulacak 31 bin sandıkta bulunacak görevlilerle ilgili AK Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal açıklama yaparken, "Milletin emaneti olan oylara en güçlü şekilde sahip çıkacağız" dedi.

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