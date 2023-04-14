Adana Deprem SON DAKİKA! 14 Nisan Cuma Adana, Mersin, Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD-KANDİLLİ SON DAKİKA

Adana'da meydana gelen depremin ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Deprem bölgesinde bulunan illerden olan Adana 14 Nisan Cuma günü 3.9 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Artçı depreme ilişkin arama motorlarında "Adana'da deprem mi oldu?" "Az önce deprem nerede oldu?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...