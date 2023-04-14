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Adana Deprem SON DAKİKA! 14 Nisan Cuma Adana, Mersin, Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD-KANDİLLİ SON DAKİKA

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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Adana Deprem SON DAKİKA! 14 Nisan Cuma Adana, Mersin, Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD-KANDİLLİ SON DAKİKA

Son dakika haberi... Adana Saimbeyli'de deprem meydana geldi. Saat 14.44'de meydana gelen sarsıntı vatandaşları korkuturken detayları araştırılmaya başladı. Çevre illerde de hissedilen depremi AFAD paylaştı. Peki 14 Nisan Cuma Adana, Mersin, Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi?

Adana'da meydana gelen depremin ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Deprem bölgesinde bulunan illerden olan Adana 14 Nisan Cuma günü 3.9 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Artçı depreme ilişkin arama motorlarında "Adana'da deprem mi oldu?" "Az önce deprem nerede oldu?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ADANA'DA DEPREM!

Adana'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı.

AFAD saat 14.44'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

Sarsıntı, 14.92 km derinlikte gerçekleşti.

Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-04-14
Saat:14:44:11 TSİ
Enlem:37.918 N
Boylam:36.201 E
Derinlik:14.92 km

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

2023.04.14 14:44:10 37.8978 36.2728 5.0 -.- 3.4 3.4 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.14 14:34:25 38.5918 37.2417 12.5 -.- 1.7 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 14:15:21 38.0210 36.6342 1.9 -.- 2.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 14:10:33 38.2022 36.2403 5.1 -.- 1.3 -.- YAMANLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.14 14:04:11 37.4812 36.6933 9.1 -.- 1.3 -.- BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 13:54:59 38.3840 37.3953 5.0 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 13:35:45 38.5408 37.2450 7.8 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 13:28:10 38.0873 36.3970 15.3 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 13:13:13 38.1338 36.6660 5.0 -.- 2.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 12:59:29 38.2147 36.3610 8.8 -.- 1.8 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.14 12:51:16 38.0802 36.5543 5.7 -.- 1.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 12:32:35 37.3805 36.8748 13.5 -.- 2.5 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 12:27:19 37.9327 37.6298 2.9 -.- 1.7 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel


2023.04.14 12:26:36 38.1800 36.9512 11.6 -.- 1.0 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 12:17:17 38.2272 38.7985 5.0 -.- 3.2 3.2 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.04.14 12:12:10 37.7888 36.4608 13.0 -.- 1.9 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 12:09:38 37.9212 36.2687 5.6 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 12:08:43 37.9707 36.2913 8.6 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 11:52:00 37.8725 36.5308 9.4 -.- 1.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 11:39:11 38.0385 36.4558 10.4 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 11:31:00 38.2712 36.3303 18.5 -.- 1.4 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.14 11:04:53 37.8173 29.8513 7.8 -.- 2.0 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2023.04.14 10:46:18 38.4335 37.4717 5.0 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.14 10:43:57 37.8907 36.2503 15.1 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.14 10:30:57 37.4428 37.1590 15.3 -.- 1.5 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 10:06:20 37.8205 36.3242 7.9 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 10:04:54 39.1550 27.3362 3.8 -.- 3.0 -.- ZAGNOS-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2023.04.14 09:45:09 39.4398 38.9013 2.2 -.- 2.1 -.- YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2023.04.14 09:36:45 37.8990 36.3450 13.3 -.- 2.0 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 09:27:52 38.0778 37.4818 9.5 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 09:21:03 37.8587 36.3010 19.3 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 09:17:14 37.8705 36.7123 14.5 -.- 2.1 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 09:16:46 38.6208 36.9467 6.8 -.- 1.7 -.- BASOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.04.14 08:59:50 38.0007 37.6833 5.0 -.- 2.1 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.14 08:45:18 38.1290 37.7825 9.5 -.- 2.0 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.14 08:40:02 38.6228 37.5123 5.0 -.- 1.9 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.14 08:26:07 37.8783 36.3182 5.0 -.- 2.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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