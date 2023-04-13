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Son dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi

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Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı'ndaki trafik tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma bölgesinde 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personelinin görev alacağını bildirdi.

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