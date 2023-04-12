Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Tarih netleşti
Son dakika haberine göre Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu, 18 Mart'ta Mısır'a bir ziyarette bulunmuş ve 11 yıl sonra Mısır'a giden ilk Dışişleri Bakanı olmuştu.
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
İşte Dışişlerinden yapılan açıklama
Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 13 Nisan 2023 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler ele alınacaktır.
ÇAVUŞOĞLU 11 YIL SONRA MISIR'A GİDEN İLK DIŞİŞLERİ BAKANI OLMUŞTU
Türkiye ile Mısır arasında başlayan normalleşme süreci sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere 11 yılın ardından Mısır'a giden ilk dışişleri bakanı olmuştu. 18 Mart 2023'te yapılan ziyarette Mısırlı mevkidaşı ile bir arayan gelen Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalar yapmıştı.
Bakan Çavuşoğlu, "Somut adımlar atıyor olmaktan memnunuz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca Başkan Erdoğan ile Mısır lideri Sisi'nin ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaştığını duyurmuştu. Bakan Çavuşoğlu enerji ve ticaret alanlarında iş birliğinin güçlendirileceğini söyledi. Başkan Erdoğan ile Sisi'nin görüşeceğini de söyleyen Çavuşoğlu, "9 yıllık açığı kapatmak için hızlı ve yakın çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
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