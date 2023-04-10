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AK Parti Aydın milletvekili aday listesi | 2023 28. Dönem AK Parti Aydın milletvekili adayları kimler? İsim listesi ve sıralama belli oldu!

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Giriş Tarihi: 10.04.2023
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AK Parti Aydın milletvekili aday listesi | 2023 28. Dönem AK Parti Aydın milletvekili adayları kimler? İsim listesi ve sıralama belli oldu!

AK Parti Aydın milletvekili aday listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldı. AK Parti 28. dönem milletvekili aday listesi 81 ilde belli oldu. Aralarında en çok merak edilen illerin başında ise Aydın geliyor. Peki AK Parti Aydın milletvekili adayları kimler?

AK Parti Aydın milletvekili aday listesi açıklandı. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar arama motorlarında "AK Parti Aydın milletvekili adayları kimler?", "AK Parti 2023 Aydın milletvekili adayları isim listesi" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU!

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.

AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTE

AYDIN 1 MUSTAFA SAVAŞ
AYDIN 2 SEDA SARIBAŞ
AYDIN 3 ÖMER ÖZMEN
AYDIN 4 MUSTAFA ABAK
AYDIN 5 MEHMET UMUT TUNCER
AYDIN 6 DUYGU GÖĞDE
AYDIN 7 MURAT GÜN
AYDIN 8 MEHMET ARKUN

SEÇİM NE ZAMAN?

2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.

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