İYİ Parti seçmeninden Kılıçdaroğlu’na veto! Faruk Köylüoğlu: Yüzde 40’ının adaylığı konusunda çekincesi var

"SEÇMENİN %40'ININ KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇEKİNCESİ VAR"

Ancak Akşener'in bu çabaları pek karşılık bulmazken İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu yaptığı açıklamada "Seçmenimizin %40'ında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda çekinceler var." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ŞARTIYLA MASAYA DÖNDÜ

Akşener altılı koalisyona dönerken "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı yardımcısı olur" şartını koşmuştu.