İYİ Parti seçmeninden Kılıçdaroğlu'na veto! Faruk Köylüoğlu: Yüzde 40'ının adaylığı konusunda çekincesi var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı koalisyon ve HDPKK'nın Cumhurbaşkanı adayı olması İYİ Parti tabanında rahatsızlık yaratırken özellikle PKK'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik desteği İYİ Parti'nin oylarının erimesine neden oldu. Bu gelişmeler yaşanırken CHP yandaşı Nevşin Mengü "İYİ Parti oyları yüzde 8'lere düştü" ifadelerini kullandı. İYİ Parti tabanında yaşanan rahatsızlık ortada dururken İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu yaptığı açıklamada "Seçmenimizin %40’ında Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda çekinceler var." ifadelerini kullandı.
Altılı koalisyon ve HDPKK'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden yola İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan ağır sözler söyleyerek kalkması ve sonrasında saatler içinde geri dönmesi damga vurmuştu.
İSTİFALAR ÜST ÜSTE GELDİ
Özellikle HDP ile yapılan ittifak ve PKK'nın Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapması İYİ Parti tabanında rahatsızlığa neden olurken Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler partiden istifa etmişti.
MERMİ ŞOVU DİKKAT ÇEKTİ
Akşener'i masaya döndüren şeyin ne olduğu merak edilirken Akşener'in bugün yaptığı "mermi şovu" dikkat çekmişti.
İYİ PARTİ OYLARI YÜZDE 8'LERDE
CHP yandaşı Nevşin Mengü İYİ Parti'nin büyük bir oy kaybı yaşadığını vurgularken "İYİ Parti'nin oyları yüzde 8'lere düştü. Akşener de kurşun atma ile birazcık eski ülkücü geleneğe göz kırparak, tabanı toparlayabilecek mi göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
"SEÇMENİN %40'ININ KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇEKİNCESİ VAR"
Ancak Akşener'in bu çabaları pek karşılık bulmazken İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu yaptığı açıklamada "Seçmenimizin %40'ında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda çekinceler var." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ ŞARTIYLA MASAYA DÖNDÜ
Akşener altılı koalisyona dönerken "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı yardımcısı olur" şartını koşmuştu.
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