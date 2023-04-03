Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yasa dışı geçiş iddiasına tepki

Hulusi Akar, "Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdü." diye konuştu.

Süreçte, devletin milletiyle beraber olduğunu aktaran Akar, "Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.