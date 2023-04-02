AK Parti’den TSK için önemli düzenleme! Emekli asker maaşlarına iyileştirme | Uzman erbaşlığa geçiş



MAAŞLARDA İYİLEŞTİRME: Emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.

SİLAHLARIN İHRACI: Yıllık listelerde belirlenen her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddelerin ihracı veya yurtdışına çıkarılmasına, Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nca izin verilebilecek.