AK Parti’den TSK için önemli düzenleme! Emekli asker maaşlarına iyileştirme | Uzman erbaşlığa geçiş
AK Parti, askerlerin emeklilikten eğitim ücretine kadar özlük haklarını yeniden düzenleyen, YAŞ kararları ve disiplin cezalarıyla ilgili önemli değişiklikler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.
TECRÜBELİ PERSONEL: Kıdemli binbaşılar ile 24'üncü hizmet yılını tamamlamış muvazzaf astsubayların özlük hakları düzenlenerek TSK'da kalmaya devam etmeleri sağlanacak. Ayrıca, emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.
YARGI YOLU AÇILIYOR: TSK'dan ilişik kesilmesi durumu ortaya çıkarsa, yargı yolu kapalı olan disiplin cezalarının iptali için mahkemeye gidilebilecek.
UZMAN ERBAŞLIĞA GEÇİŞ: Sözleşmeli erbaş ve erler, ihtiyaç duyulursa uzman erbaşlığa naspedilecek.
MAAŞLARI BAĞLANACAK: 1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen, ancak yaş şartını sağlayamadığı için emekli aylığı bağlanamayan askeri personele emekli maaşı bağlanıyor. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılını tamamlamasıyla emekli aylığı bağlanacak.
ASKERİ KURUMLARDA ARAMA YAPILABİLECEK: Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulması koşuluyla jandarma, sahil güvenlik gibi kurumlarda önleme araması yapılabilecek.
ASKERİ MÜFETTİŞLER: Milli Savunma Bakanlığı'nın müfettiş yardımcısı kadrolarına yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla askeri kaynaktan da atama yapılabilecek.
MAAŞLARDA İYİLEŞTİRME: Emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.
SİLAHLARIN İHRACI: Yıllık listelerde belirlenen her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddelerin ihracı veya yurtdışına çıkarılmasına, Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nca izin verilebilecek.
İNTİHAR VE SALDIRI FESİH NEDENİ
Uzman erbaşlardan, intihara teşebbüs eden, kendisini veya başkasını kasten yaralayanların sözleşmeleri feshedilebilecek. Ayrıca, içki, kumar, çalıştığı kurumun manevi şahsiyetine zarar vermek, belli ahlaki değerlere ters davranmak da aynı kapsamda değerlendirilecek.
TERFİLER MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NIN TEKLİFİYLE
Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararı ile general ve amirallerin terfi ve görev sürelerinin uzatılmasına yönelik işlemler Milli Savunma Bakanı'nın teklifiyle yapılacak.
GENERAL İÇİN ÜÇTE İKİ KABUL ARANMAYACAK
General ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesinde aranan karar yeter sayısında "YAŞ üyelerinin üçte ikisinin kabulü" şartı kaldırılacak. YAŞ kararı esas alınacak.
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