İngiliz medyası, Rusya ve Ukrayna’nın kullandığı İHA’ları karşılaştırdı! İşte Bayraktar TB2 farkı

KİEV İHA'LAR SAYESİNDE FARK ATTI

Rusya Ukrayna'ya göre hem asker hem de teçhizat açısından çok daha büyük kaynaklara sahipken, Kiev insansız hava araçları sayesinde savaşta büyük bir fark yarattı.

Freeman Air & Space Enstitüsü eş direktörü Dr. David Jordan'a göre Ukrayna, İHA verilerinden elde edilen gerçek zamanlı istihbarata göre hareket ettiği için Rusya'ya kıyasla İHA'lardan "daha büyük fayda" elde etti.

İngiliz Dailymail gazetesine Ukraynalıların savaşta daha yenilikçi ve taktiksel hareket ettiğini anlatan Jordan, "İHA'lar, bilgi toplama ve gözetleme açısından Ukrayna'nın savaş çabalarını gerçekten destekledi." ifadelerini kullandı.