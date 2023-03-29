Karadeniz gazında müjde ne olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunurken müjdeleri peş peşe sıraladı. Başkan Erdoğan, "Gazın karaya çıkma töreninde iki bayram bir arada olacak. Arife günü milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak” ifadelerini kullandı. Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgli değerlendirmelerde bulundu.

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