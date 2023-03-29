29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Karadeniz gazında müjde ne olacak?

Karadeniz gazında müjde ne olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2023 13:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunurken müjdeleri peş peşe sıraladı. Başkan Erdoğan, "Gazın karaya çıkma töreninde iki bayram bir arada olacak. Arife günü milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak” ifadelerini kullandı. Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz gazında müjde ne olacak?
Karadeniz gazında müjde ne olacak?
Müjdeleri peş peşe sıraladı
Müjdeleri peş peşe sıraladı
Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!
Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!
Cep telefonu ithalatında vergi düzenlemesine iptal
Cep telefonu ithalatında vergi düzenlemesine iptal
BES’te yeni dönem! BES’te kalana avantajlı kredi
BES’te yeni dönem! BES’te kalana avantajlı kredi
Kazanç torbası
Kazanç torbası
ABD ekonomisinde resesyon endişeleri!
ABD ekonomisinde resesyon endişeleri!
Milyonlarca emekliye bayram müjdesi
Milyonlarca emekliye bayram müjdesi
Yeni Yusufeli’ne taşınma neredeyse bitti
Yeni Yusufeli'ne taşınma neredeyse bitti
GSS Prim Borcu için yapılandırma imkanı
GSS Prim Borcu için yapılandırma imkanı
Togg’a rekor başvuru
Togg'a rekor başvuru
149 milyar liralık torba yasa!
149 milyar liralık torba yasa!
Daha Fazla Video Göster