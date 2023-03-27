Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor! Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor
Son dakika haberi | Deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm imkanları seferber eden Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'dan sonra bugün de Adıyaman'ı ziyaret edecek. 4 bin 431 konutun temel atma törenine katılacak Erdoğan, daha sonra depremzedelerle birlikte iftar yapacak.
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından bugün de Adıyaman'ı ziyaret edecek. 4 bin 431 afet konutlarının temel atma törenine katılacak.
Bununla birlikte depremzedelerle hem konteyner kentlerde hem de çadır kentlerde bir araya gelecek. Ardından Adıyaman'da depremzedelerle birlikte iftar yapacak.
Demokrasi Meydanı'nda saatler 16.00'yı gösterdiğinde temel atma töreni ile birlikte depremzede vatandaşlara da hitap edecek.
"ÜSKÜDAR OBASI" AÇILACAK
Bununla birlikte hem LGS hem YKS'ye hazırlanan öğrenciler için bir kamp alanı yapıldı. Öğrenciler hazırlanan bu kamp bölgesine gelmeye başladı. 200 adet Kırgız çadırı ve Azerbaycan'dan getirilmiş olan 60 adet çadır bulunuyor.
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