Başkan Erdoğan Adıyaman’a gidiyor! Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından bugün de Adıyaman'ı ziyaret edecek. 4 bin 431 afet konutlarının temel atma törenine katılacak.

Bununla birlikte depremzedelerle hem konteyner kentlerde hem de çadır kentlerde bir araya gelecek. Ardından Adıyaman'da depremzedelerle birlikte iftar yapacak.

Demokrasi Meydanı'nda saatler 16.00'yı gösterdiğinde temel atma töreni ile birlikte depremzede vatandaşlara da hitap edecek.