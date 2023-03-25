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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 25.03.2023 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 07.39 sıralarında merkez üssü Ekinözü ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.25 07:39:32 38.0687 37.0170 7.2 -.- 4.5 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 07:24:26 37.7927 29.1593 2.9 -.- 1.6 -.- PINARKENT-(DENIZLI) İlksel
2023.03.25 07:22:48 37.4395 36.9300 5.0 -.- 2.3 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 07:13:15 40.8435 31.7225 3.2 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2023.03.25 07:10:14 36.8735 27.9560 11.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.25 07:04:35 38.2280 37.1782 3.9 -.- 1.5 -.- HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 06:54:21 38.3525 37.7483 11.9 -.- 1.5 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.25 06:49:41 38.4825 37.3777 7.5 -.- 2.2 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.25 06:46:05 37.3203 39.2168 7.6 -.- 1.8 -.- ACARYURT-(SANLIURFA) İlksel


2023.03.25 06:40:13 36.1948 36.0132 5.7 -.- 2.5 -.- YAYLICA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.25 06:35:36 38.1480 36.5625 5.0 -.- 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 06:31:45 38.8295 39.5532 5.0 -.- 2.0 -.- KONURAT-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2023.03.25 06:29:53 37.5703 26.8352 5.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.25 06:20:51 37.5300 36.1868 1.0 -.- 1.8 -.- KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.25 06:11:50 37.7792 36.5487 7.1 -.- 2.3 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 06:00:26 37.8432 36.4063 2.8 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 05:51:05 38.2743 37.7085 5.0 -.- 2.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.25 05:31:23 37.3987 36.9782 7.0 -.- 1.6 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 05:26:50 36.0640 29.5553 36.7 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel


2023.03.25 05:22:30 38.5048 39.6407 4.1 -.- 2.0 -.- CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.03.25 05:18:34 38.4580 37.3218 5.0 -.- 2.1 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 05:11:19 39.3843 26.2067 7.4 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.25 05:00:24 35.7497 28.5507 30.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.25 04:58:45 38.0842 37.3173 5.9 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 04:57:03 38.1577 36.5425 21.2 -.- 1.2 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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