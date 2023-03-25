Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 07.39 sıralarında merkez üssü Ekinözü ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.