Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 07.39 sıralarında merkez üssü Ekinözü ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.25 07:39:32 38.0687 37.0170 7.2 -.- 4.5 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 07:24:26 37.7927 29.1593 2.9 -.- 1.6 -.- PINARKENT-(DENIZLI) İlksel
2023.03.25 07:22:48 37.4395 36.9300 5.0 -.- 2.3 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 07:13:15 40.8435 31.7225 3.2 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2023.03.25 07:10:14 36.8735 27.9560 11.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.25 07:04:35 38.2280 37.1782 3.9 -.- 1.5 -.- HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 06:54:21 38.3525 37.7483 11.9 -.- 1.5 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.25 06:49:41 38.4825 37.3777 7.5 -.- 2.2 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.25 06:46:05 37.3203 39.2168 7.6 -.- 1.8 -.- ACARYURT-(SANLIURFA) İlksel
2023.03.25 06:40:13 36.1948 36.0132 5.7 -.- 2.5 -.- YAYLICA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.25 06:35:36 38.1480 36.5625 5.0 -.- 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 06:31:45 38.8295 39.5532 5.0 -.- 2.0 -.- KONURAT-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2023.03.25 06:29:53 37.5703 26.8352 5.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.25 06:20:51 37.5300 36.1868 1.0 -.- 1.8 -.- KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.25 06:11:50 37.7792 36.5487 7.1 -.- 2.3 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 06:00:26 37.8432 36.4063 2.8 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 05:51:05 38.2743 37.7085 5.0 -.- 2.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.25 05:31:23 37.3987 36.9782 7.0 -.- 1.6 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 05:26:50 36.0640 29.5553 36.7 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2023.03.25 05:22:30 38.5048 39.6407 4.1 -.- 2.0 -.- CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.03.25 05:18:34 38.4580 37.3218 5.0 -.- 2.1 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 05:11:19 39.3843 26.2067 7.4 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.25 05:00:24 35.7497 28.5507 30.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.25 04:58:45 38.0842 37.3173 5.9 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 04:57:03 38.1577 36.5425 21.2 -.- 1.2 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...
- Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran umduğunu bulamadı...
- Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa - Hollanda hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?
- Nikotin bandı orucu bozar mı? Oruçluyken nikotin bandı kullanılır mı? Diyanet açıkladı!
- Asgari ücret açıklaması geldi! 11.050 TL olacak iddiası! %36 zam tarifesi ile Brüt -Net hesabı...
- Yalı Çapkını 25. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
- Prefabrik EV FİYATLARI 2023 | 46 bin 800 TL'ye 72 metrekare ev sahibi olun! 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?
- Ermenistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemesinde kritik maç!
- Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? İOKBS 5,6,7,8. sınıf sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak?
- Ramazan Bayramı ayın kaçında? Bayram tatili ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ
- Çocuklu ailelere can suyu olacak! 1-2-3-4 çocuğunuz varsa hemen başvurun: Hane başına yapılacak! 350 - 450 - 550 - 650 TL...