AK Parti ve MHP’den YSK’ya depremzede başvurusu! Adres taşıma işlemi kolaylaştırıldı

YÜZDE 15'İ TAŞIDI

Süreç devam ederken AK Parti ve MHP'nin deprem bölgesinden göç eden seçmenlerle ilgili yaptırdığı araştırma, 1,3 milyon depremzedenin seçimlerde oy kullanamama ihtimalini ortaya koydu. Yapılan araştırma sonucu, 17 Mart itibarıyla 2 milyon seçmenin depremin ardından illerini terk ettiği, bunların yüzde 20'sinin illerine dönerek oy kullanmak istediği, kalan 1 milyon 600 bin seçmenin ise yalnızca 250 bininin oy kullanmak için adreslerini yeni geldikleri illere taşıdığı belirlendi.