AK Parti ve MHP'den YSK'ya depremzede başvurusu! Adres taşıma işlemi kolaylaştırıldı
Deprem bölgesinde oy kullanacak vatandaşlarla ilgili yapılan araştırmada 1,3 milyon depremzedenin seçimlerde oy kullanamama ihtimalini ortaya koydu. AK Parti ve MHP tarafından YSK'ya yapılan başvuru ile adres taşımayı kolaylaştıracak yeni bir karar alındı.
Deprem felâketinin ardından başka illere göç eden depremzedelerin 14 Mayıs'ta oy kullanabilmeleri için nüfus müdürlükleri, nüfusmatikler ve e-devlet üzerinden adres değişikliği bildirimi yapabilmeleri için verilen süre 17 Mart'ta doldu.
Bu tarihten sonra seçmen listeleri kesinleşene kadar yeni gelinen ilde önce nüfus müdürlüklerine ardından da ilçe seçim kurullarına başvurarak adres değişikliği bildirimi yapmanın mümkün olduğu duyuruldu.
YÜZDE 15'İ TAŞIDI
Süreç devam ederken AK Parti ve MHP'nin deprem bölgesinden göç eden seçmenlerle ilgili yaptırdığı araştırma, 1,3 milyon depremzedenin seçimlerde oy kullanamama ihtimalini ortaya koydu. Yapılan araştırma sonucu, 17 Mart itibarıyla 2 milyon seçmenin depremin ardından illerini terk ettiği, bunların yüzde 20'sinin illerine dönerek oy kullanmak istediği, kalan 1 milyon 600 bin seçmenin ise yalnızca 250 bininin oy kullanmak için adreslerini yeni geldikleri illere taşıdığı belirlendi.
BEYAN YETERLİ
Bunun üzerine YSK'nın AK Parti Temsilcisi Recep Özel ve MHP Temsilcisi Kürşat Türker, deprem bölgelerinden göç eden depremzedelerin adres taşıma işlemlerini kolaylaştırmak için kurula dilekçe ile başvuruda bulundu.
Milliyet'in haberine göre YSK, iki partinin başvurusunun ardından tüm depremzedelerin 14 Mayıs'ta sandığa gidebilmesini sağlamak için önemli bir karara imza attı. Buna göre depremzedelerin ilçe seçim kurullarına başvurmadan yalnızca nüfus müdürlüklerine adres değişikliği beyanı yapması yeterli olacak.
6 BİN 25 KİŞİ BAŞVURDU
AK Parti'ye milletvekilliği adaylığı için 6 bin 25 kişinin başvuruda bulunduğu açıklandı. 30'a yakın mevcut AK Partili vekilin yeniden aday olmadığı öğrenilirken, bu isimler arasında eski bakanlar ve üç dönemlik çok sayıda milletvekili bulunuyor. Adaylık başvurusunda bulunmayan isimler arasında eski bakanlar Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, Mehdi Eker, Recep Akdağ, Mahir Ünal ve Fikri Işık'ın olduğu belirtiliyor.
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