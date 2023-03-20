20 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Asrın felaketinde ölü sayısı 50 bini aştı! AFAD son sayıyı duyurdu

SON DAKİKA! Asrın felaketinde ölü sayısı 50 bini aştı! AFAD son sayıyı duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
ABONE OL
SON DAKİKA! Asrın felaketinde ölü sayısı 50 bini aştı! AFAD son sayıyı duyurdu

Son dakika haberi | AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA