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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 18 Mart mesajında CHP'ye HDP tepkisi

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Giriş Tarihi: 18.03.2023 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den 18 Mart mesajında CHP’ye HDP tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında CHP ve HDP'nin 18 Mart'ta yapmayı planladığı görüşmeye de tepki gösterirken, "Bu kez takip edilen kirli yöntem kaleyi içeriden yıkmak için işbirlikçi güruhu yüreklendirme, gayri milli zihniyetlerle amaç ve eylem ortaklığı kurmaktır." ifadelerini kullandı.

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