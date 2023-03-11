Son dakika: Türkiye'deki en üst düzey terörist öldürüldü: Sözde Botan saha sorumlusu Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, "Terör Arananlar" listesinde kırmızı kategoride bulunan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, "Terör Arananlar" listesinde kırmızı kategoride bulunan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
'Durmak yok' başlığıyla açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de en üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu açıklamasının devamında şunları söyledi;
"Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan; Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler"
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