İstanbul taşınıyor! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı | İşte ilk adres
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş depremi sonrası İstanbul'da da beklenen olası depremle ilgili çalışmalar başladı. Riskli 1.5 milyon konutun rezerv alanlara taşınması için planlar hazırlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da ilk taşınmanın gerçekleştirileceğini alanı açıkladı.
İstanbul'da 1.5 milyon konutluk büyük dönüşüm için planlamalar yapılırken, Avrupa Yakası'ndaki rezerv alanlarından biri Esenler'de olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği bilgiye göre 2019'da imar değişikliği yapılarak rezerv alanı ilan edilen Esenler'deki araziye 70-80 bin konut inşa edilecek.
DÖNÜŞÜMDE HEDEF 2035
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem sonrası kalıcı konutlarla ilgili önemli bilgiler verdi.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Kurum'un en merak edilen sözleri ise İstanbul'daki yapılarla ilgili olanlarıydı:
"Ülkemiz deprem ülkesi. 20 yılda 3.3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. İstanbul'a baktığınızda 695 bin Konut dönüştürüldü. Bir hedef ortaya koyduk. Türkiye'de 2035 yılına kadar dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz.
YEŞİL ALAN AYRILACAK
Tespitlerimiz İstanbul'da dönüşmesi gereken 1.5 milyon konut olduğu yönünde. 193 bin 649 bina, 1 milyon 448 bin bağımsız bölüm.
Bu konutları niye yapıyoruz. Örneğin Esenler'deki örnek. (Esenler'de sokak görüntüsünü göstererek) Şurada donatı yok. Bu binaların hepsi 1999 öncesi yapılmış yapıyor.
Okul alanı yok, yeşil alanı yok. Yıkıp buraya aynısını yapamazsınız. Toplanma alanları, sosyal donatıları, yeşil alanları, oradaki kültürel yapıları ayırmak zorundayız. Ulaşım akslarını açmak zorundayız.
İLAVE NÜFUS GETİRMEDEN
Binaların olduğu yere yine aynısını yapmayacağız. İstanbul'a ilave nüfus getirmeden. 1.5 milyonun 500 bini Anadolu Yakası'nda, 500 bini Avrupa Yakası'nda belirlediğimiz rezerv alana, 500 bini ise olduğu yere yapılacak. Olduğu yere yapacaklarımızı azaltacağız, donatısını artıracağız, yollarını açacağız, yeni yeşil alanlar koyacağız.
ETAP ETAP TAŞINACAKLAR
Esenler'deki rezerv alanımızın kuzeyindeki askeri alanı MSB ile konuştuk, orası bir rezerv alanımız olacak. 70 - 80 bin konutun sığabileceği bir alan.
Önümüzdeki 5 yıl içinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Etap etap da konutlar bitince vatandaşlarımızı bu alanlara taşıyacağız. Finans, kira destekleri devam edecek."
MSB'DEN ONAY ALINDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Esenler'de açıkladığı askeri alanla ilgili imar planları 2019'da değiştirildi ve bu bölge rezerv alanı oldu.
Topkule ve Baştabya kışlalarının olduğu bu alan tam 720 hektar. Bu alanın hemen kuzeyinde, üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu'nun da geçtiği bir askeri alan daha var.
Bu alanın mülkiyeti şimdilik Milli Savunma Bakanlığı'nda. Ancak iki bakanlık arasında yapılan görüşmelerde, bu alanın da rezerv alanı olması konusunda anlaşma sağlandığı belirtiliyor.
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