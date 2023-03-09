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Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı! Hazine yardımı blokesi kaldırıldı

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Anayasa Mahkemesi’nden flaş HDP kararı! Hazine yardımı blokesi kaldırıldı

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi, HDP hakkında daha önce verdiği Hazine yardımı blokesi kararını kaldırdı. Karar oy çokluğu ile alındı. AYM HDP'nin sözlü savunmasını da partinin talebi üzerine 14 Mart'tan 11 Nisan 2023'e ertelemişti.

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