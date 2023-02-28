28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Malatya'da 5,6'lık deprem! Eşya almak için eve giren Bedih Kış'ın cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika: Malatya'da 5,6'lık deprem! Eşya almak için eve giren Bedih Kış'ın cansız bedenine ulaşıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
ABONE OL
Son dakika: Malatya’da 5,6’lık deprem! Eşya almak için eve giren Bedih Kış’ın cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberleri... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan 29 yaşındaki Bedih Kış'ın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA