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Asrın felaketinde 23. gün! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklamalar

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Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Asrın felaketinde 23. gün! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den açıklamalar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulunuyor.

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