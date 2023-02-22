YÖK’ten üniversiteler için yeni duyuru! Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda merak edilen sorulara yanıt verildi

- "Öğretmenlik Uygulaması II" dersini alacak öğrenciler bu eğitimi nerede alacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere; "Öğretmenlik Uygulaması II" dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarının açık olduğu dönemde yapılması gerektiği dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarımızdaki öğretmenlik programları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı ile ilahiyat/islami ilimler programlarının son sınıf öğrencileri talepleri halinde bu derse halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecek, üniversiteler öğretmenlik uygulaması II dersi için koordinasyonu sağlamak üzere sorumlu birim görevlendirecek, öğrenciler diğer derslerini kayıtlı oldukları üniversitelerden uzaktan öğretim yöntemi ile almaya devam edeceklerdir.