MÜDÜR NİHAT ÖZEN KİMDİR?



Nihat Özen, 1971 yılında Ankara Bala'da doğdu. 1994 yılında Polis Akademisi Başkanlığından mezun olduktan sonra sırasıyla 1994-1999 yılları arasında İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde, 1999-2003 yılları arasında Malatya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde, 2003-2007 tarihleri arasında İstihbarat Daire Başkanlığında, 2007 yılında Sinop Emniyet Müdürlüğünde, 2008-2011 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında, 2011-2012 yılları arasında Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığında, 2012-2013 yılları arasında hukuk müşavirliğinde, 2013-2017 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında, 2017-2019 yılları arasında Siirt Emniyet Müdürlüğünde görev yaptı.

23 Temmuz 2018 yılında 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti. 2019 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı. 19 Eylül 2019 tarihinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Nihat Özen evli ve 2 çocuk babasıdır.