Samsun'a Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen atandı | Nihat Özen kimdir?
Kahramanmaraş Pazarcık depremi ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine vekaleten Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen atandı. Peki, Nihat Özen kimdir? İşte ayrıntılar...
Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine vekaleten atanmasının ardından Samsun'da boşalan göreve vekaleten atama yapıldı.
Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine tayin edildi.
MÜDÜR NİHAT ÖZEN KİMDİR?
Nihat Özen, 1971 yılında Ankara Bala'da doğdu. 1994 yılında Polis Akademisi Başkanlığından mezun olduktan sonra sırasıyla 1994-1999 yılları arasında İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde, 1999-2003 yılları arasında Malatya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde, 2003-2007 tarihleri arasında İstihbarat Daire Başkanlığında, 2007 yılında Sinop Emniyet Müdürlüğünde, 2008-2011 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında, 2011-2012 yılları arasında Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığında, 2012-2013 yılları arasında hukuk müşavirliğinde, 2013-2017 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında, 2017-2019 yılları arasında Siirt Emniyet Müdürlüğünde görev yaptı.
23 Temmuz 2018 yılında 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti. 2019 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı. 19 Eylül 2019 tarihinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Nihat Özen evli ve 2 çocuk babasıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman ATV CANLI İZLE | 22 Şubat Çarşamba kesintisiz, full HD, şifresiz canlı seyret! 116. bölüm var mı yok mu?
- SSK Bağ-Kur emeklisine 2'li ARTIŞ MÜJDESİ KAPIDA göründü! Enflasyon, refah payı ve seyyanen zam yeni tabloyu işaret etti!
- Hastanelere 1.222 PERSONEL ALIMI 2023 | 16 İLDE KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! 50-55-60-65 Puan yeterli! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve branşlar...
- ALES1 sınavı ne zaman? 2023 ALES başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? ÖSYM BAŞVURU KILAVUZU!
- EYT’de EKSİK PRİME 5000 GÜN AYARI YOLDA! 8 Eylül 1999 öncesi SSK’lı 7 YILA DİKKAT! Borçlanma+İhya... 3600 ek gösterge KISKACI! Hangi formülü seçmeliyim?
- Survivor erken final mi yapacak? Deprem sonrası Survivor 2023 bitti mi, iptal mi oldu? Yarışmacılar evlerine mi döndü?
- Ekşi Sözlük kimin, ne zaman kuruldu? Ekşi Sözlük neden kapatıldı, ne zaman açılacak?
- YÖKDİL/1 2023 sınavı ne zaman? Geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM YÖKDİL şartları neler?
- Kısmetse Olur Rotinda kimdir? Kısmetse Olur yeni yarışmacı Rotinda nereli, kaç yaşında? 'Yasmin Erbil'in aynısı'
- Ligler ne zaman başlıyor? 2023 Süper Lig maçları ne zaman? Ertelenen maçlar hangi tarihte oynanacak?
- 10.000 TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzede 10 BİN TL ödeme yattı mı? e-Devlet başvuru ekranı
- Meclis ne zaman açılacak 2023? TBMM hangi tarihte toplanacak? Meclis gündeminde hangi konular var?