Kolluk görevlileri deprem bölgelerinde teyakkuz halinde

Deprem nedeniyle çöken binaların enkazlarını da kontrol eden kolluk kuvvetleri olası asayiş olaylarına karşı caydırıcı unsur olarak görev yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, kolluk kuvvetleri vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzurun temini için azami gayret gösteriyor.