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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde gönüllü çalışanlara teşekkür

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesinde gönüllü çalışanlara teşekkür

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan 10 ili vuran yüzyılın deprem felaketinde canını dişine takarak enkaz altında kalan insanları çıkarmak için sahada bulunan gönüllü arama kurtarma çalışmalarına katılan binlerce kahramana teşekkür mesajı yayınladı.

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