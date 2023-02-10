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Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun yakalandı mı, tutuklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun yakalandı mı, tutuklandı mı?

"Mehmet Yaşar Coşkun kimdir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hatay’da 250 konutlu “Cennetten bir kare” denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Karadağ'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Peki, Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun yakalandı mı, tutuklandı mı?

"Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun yakalandı mı, tutuklandı mı?" sorularının cevapaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun yakalandı mı, tutuklandı mı?

Depremin vurduğu Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antiı tarafıs Yapndan 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu. 12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu.

Depremde yerle bir olan rezidansı inşa eden şirket iki kardeş müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'a ait olduğu öğrenilirken iki kardeş kayıplara karıştı.

Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.

KAÇMA HAZIRLIĞINDA İSTİHBARATI

Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi.

Soruşturma birimleri, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler Karadağ'a kaçmak isteyen müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'u İstanbul Havalimanı'ndayken yakalayarak gözaltına aldı

Mimar - Mehmet Yaşar Coşkun

İnşaat Mühendisi - Hüseyin Yalçın Coşkun

İnşaat Mühendisi - Hakan Tekek

"EKSİK DEMİR ATMALARI BU HALE GETİRDİ

"Yıkılan binanın enkazı önünde CNN Türk kameralarına konuşan o kişi "Bu bina yapılalı 15 yıl oldu. Ben bu binanın inşaatında çalıştım ve müteahhitlerin kalitesizliği bu. Eksik demir atmaları bu hale getirdi. Bu kalitesiz binaları yapanlar nasıl yiyecek bu parayı. Ben demirciyim, bu binada işçi olarak çalıştım. Kalite yok, kontrol yok. Ben Maraş'ta TOKİ'de oturuyorum. Allah'a şükür bizim evde sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"DEMİRDEN, BETONDAN, HER ŞEYDEN ÇALDILAR"

Açıklamasının devamında demirden ve betondan çalındığını ifade eden vatandaş, "Müteahhit taşerona verdi, taşeron yaptı burayı. Müteahhiti '3 ton yerine 2 ton atın. Demirin tonu 18 milyon' diyordu. 10 ton çalsa 180 milyon eder. Malzemeden çalmasa böyle olur muydu? Demirden, betondan, her şeyden çaldılar. Karşısında TOKİ var, bir tanesinde çatlama bile yok" şeklinde konuştu.

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