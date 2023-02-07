Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı

DEPREMİN ARDINDAN BİR HAFTA UZATILMIŞTI

Deprem felaketinin vurduğu Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerimizde daha önceki kararla eğitim öğretime başlama süresi bir hafta uzatılmıştı.

Bakan Özer bu sürenin iki hafta olarak değiştiğini duyurdu. Bölgedeki illerde deprem enkazında kalanları kurtarmaları çalışmaları sürüyor.