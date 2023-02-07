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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresinin uzatıldığını belirterek "Tatil süresi tamamında iki hafta oldu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresinin uzatıldığını açıkladı.

TATİL SÜRESİ İKİ HAFTA OLDU

Bakan Özer "Tatil süresi tamamında iki hafta oldu" bilgisini verdi.

DEPREMİN ARDINDAN BİR HAFTA UZATILMIŞTI

Deprem felaketinin vurduğu Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerimizde daha önceki kararla eğitim öğretime başlama süresi bir hafta uzatılmıştı.

Bakan Özer bu sürenin iki hafta olarak değiştiğini duyurdu. Bölgedeki illerde deprem enkazında kalanları kurtarmaları çalışmaları sürüyor.

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