MEB SON DAKİKA: Elektronik sınavlar ertelendi mi, ne zaman yapılacak? e-Sınavlar ertelendi mi?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Türkiye'yi derinden etkileyen depremin ardından eğitim ve öğretim hayatında değişimler yaşandı. Sınava girecek vatandaşlar e-Sınav'lar yapılacak mı, ne zaman? sorusunu sorguluyor. İşte, MEB e-Sınav'lar hakkında yaptığı açıklama!
"e-sınavlar ne zaman yapılacak, ertelendi mi?" sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Dün yaşanan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Millî Eğitim Bakanlığı, e-sınavlara ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Haberin ardından konuyla ilgilenenler, elektronik sınavlar ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB son dakika duyurusu...
E-SINAVLAR ERTELENDİ Mİ, NE ZAMANA KADAR?
Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.
MEB E-SINAV NEDİR?
E- Sınav Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği merkezlerde bilgisayar üzerinden yapılan sınav sistemidir.Sınav görevi bulunan arkadaşların 20 dakika önceden sınav yerinde hazır bulunup, ana bilgisayarda MEBBİS üzerinden görevli girişi yapması gerekmektedir.
E-SINAV GÖZETMENLİK GÖREVİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
E-sınav gözetmenlik görevine mebbis.meb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle başvuru yapabilirsiniz.
MEB E-SINAV SÜRESİ NE KADAR?
Toplam sınav süresi 20 + 45 = 65 dakikadır.
MEB e sınav puanı kaç?
MEB e sınav puanı 144'tür.
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