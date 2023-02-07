AFAD BAĞIŞI nasıl yapılır? AFAD YARDIM İBAN- SMS NUMARALARI! AFAD bölgesine nasıl yardım gönderilir? Bağış hesap bilgileri...
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra bölgeye giden AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Hava şartlarının kötü olması nedeniyle vatandaşlardan battaniye, çadır, mont, bot gibi eşya yardımı istendi. Eşya ve para bağışı yapmak isteyenler, AFAD bağışı nereden, nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, AFAD tarafından paylaşılan banka hesap bilgileri...
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.10 ilde toplam can kaybı 5 bin 894'e yükseldi. Yaralı sayısı 34 bin 310, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ederken bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında araştırmalara başladı. İşte, depremzedelere yardım etmek isteyenler için iban ve sms bilgileri!
AFAD SMS İLE BAĞIŞ NASIL YAPILIR?
AFAD konuyla alakalı resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir)"
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
KIZILAY TİCARİ ŞUBE
TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
Banka Swift Kod No : TVBATR2A
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş
BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
BALGAT ŞUBESİ
TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09
USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17
EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18
Banka Swift Kod No : KTEFTRIS
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