Balıkesir'de KORKUTAN DEPREM! 6 Şubat Bursa'da deprem mi oldu? 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve çevre illerden hissedildi! Yaralı var mı? Son durum ne?
Son dakika haberi... Merkez üssü Gaziantep olan 7.4'lük depremin hemen ardından bir deprem de Balıkesir'de meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve çevre illerden hissedildi. Vatandaşlar son durumun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Peki Balıkesir depremi yaralı var mı? Balıkesir depremi nerelerden hissedildi?
6 Şubat Gaziantep'te deprem mi oldu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Balıkesir'de meydana gelen 4.1'lik deprem Bursa ve çevre illerden de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar arama motorlarında "Bursa'da deprem mi oldu?", "Balıkesir deprem son dakika" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. İşte depreme ilişkin detaylar...
ALAETTINKOY-GONEN (BALIKESIR)
06.02.2023, 07:24:32 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 13.1 km
KANDİLLİ SON DEPREMELER
2023.02.06 08:16:55 37.8838 37.7122 8.3 -.- 4.2 4.2 KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.02.06 08:12:51 37.4768 37.1892 23.0 -.- 3.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 08:12:36 39.1352 42.0467 7.7 -.- 2.4 -.- KOPRUYOLU-BULANIK (MUS)
2023.02.06 08:08:36 37.3442 36.8698 5.4 -.- 4.3 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 08:04:30 37.3297 37.0503 15.9 -.- 3.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 08:01:49 37.9323 37.7783 15.5 -.- 4.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.02.06 07:56:06 37.4448 37.0202 28.7 -.- 4.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 07:54:40 37.4903 37.2113 7.7 -.- 3.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 07:50:17 36.5197 36.3485 10.0 -.- 3.6 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY)
2023.02.06 07:47:57 36.6895 36.3915 8.5 -.- 4.6 -.- GUVENC-HASSA (HATAY)
2023.02.06 07:44:54 37.4053 36.6863 9.0 -.- 3.8 -.- OZTURK-(KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 07:42:57 37.3078 36.8900 8.1 -.- 3.6 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.02.06 07:42:11 37.4995 37.4020 6.0 -.- 2.9 -.- GANIDAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 07:39:45 37.8840 37.6453 8.5 -.- 4.5 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.02.06 07:31:01 37.2230 36.8178 21.5 -.- 4.2 -.- MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.02.06 07:24:32 40.1988 27.7030 13.1 -.- 4.1 -.- ALAETTINKOY-GONEN (BALIKESIR)
2023.02.06 07:18:45 38.2092 38.5150 6.5 -.- 5.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2023.02.06 07:16:49 37.4957 37.1835 5.7 -.- 4.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 07:04:25 38.0348 37.3172 21.8 -.- 4.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 07:01:15 37.2362 36.8435 17.1 -.- 4.0 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.02.06 06:58:18 36.4770 36.3637 16.5 -.- 4.3 -.- RESATLI-KIRIKHAN (HATAY)
2023.02.06 06:55:38 37.7300 37.5587 8.4 -.- 4.1 -.- BALKAR-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.02.06 06:54:00 37.6995 37.0892 16.2 -.- 4.1 -.- BAHCELI-(KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 06:52:44 37.6772 36.5540 5.5 -.- 3.8 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 06:49:27 37.3440 36.9440 5.6 -.- 3.7 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 06:48:43 37.3647 36.9802 6.0 -.- 3.8 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 06:45:47 38.3225 38.6932 7.7 -.- 4.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
2023.02.06 06:41:27 37.3830 37.1363 7.3 -.- 4.1 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 06:32:52 37.3413 36.8440 8.9 -.- 3.9 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 06:30:29 40.7313 29.0987 2.2 -.- 2.3 -.- CINARCIK (YALOVA)
2023.02.06 06:25:10 37.0937 36.5767 3.5 -.- 4.0 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE)
2023.02.06 06:18:45 39.3437 41.0718 4.4 -.- 2.8 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
2023.02.06 06:12:12 37.4090 37.3243 14.2 -.- 4.0 -.- UFACIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 05:55:08 37.3437 37.0497 4.5 -.- 4.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.06 05:50:41 37.2118 36.9197 5.2 -.- 3.6 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 05:48:23 36.1077 36.1792 18.6 -.- 4.2 -.- SOFULAR-(HATAY) İlksel
2023.02.06 05:43:46 36.6810 36.4327 7.9 -.- 4.2 -.- DEMREK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.06 05:38:02 37.6458 37.3163 7.1 -.- 3.7 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:36:55 37.4593 36.9020 10.9 -.- 3.2 -.- CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:34:19 37.6032 37.2467 17.4 -.- 4.4 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:31:17 36.7273 36.9037 12.2 -.- 4.8 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.06 05:28:46 37.4860 36.9223 4.9 -.- 3.7 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:26:32 38.0800 38.2388 5.5 -.- 4.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 05:23:13 37.1628 36.9292 5.0 -.- 5.4 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 05:21:19 37.5202 37.0940 1.8 -.- 4.6 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:17:37 36.8367 36.7980 9.8 -.- 4.9 -.- GULBABA-(KILIS) İlksel
2023.02.06 05:06:23 37.8892 37.9855 6.6 -.- 4.8 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 05:03:35 37.8602 37.8113 5.0 -.- 5.5 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 05:01:44 37.2988 37.0045 12.6 -.- 4.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 04:59:57 38.5983 39.4222 8.4 -.- 4.0 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel
2023.02.06 04:58:22 36.8588 36.7102 8.5 -.- 5.2 -.- KAZIKLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:51:44 37.5143 37.1980 5.0 -.- 5.1 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 04:47:42 38.5642 40.5523 2.5 -.- 4.3 -.- ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.06 04:36:26 36.8932 36.7413 5.0 -.- 5.6 -.- YESEMEK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:28:17 37.1292 36.8150 5.7 -.- 6.6 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:26:48 37.2008 36.9572 5.0 -.- 5.5 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:23:15 37.0780 36.7307 8.8 -.- 4.7 -.- ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:17:31 37.1123 37.1195 5.0 -.- 7.4 7.7 SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) REVIZE02
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.4'lük deprem hangi illeri etkiledi? Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler?
- Depremin sebebi HAARP projesi mi? HAARP teknolojisi NELER YAPABİLİR? HAARP saldırısı ne demek? Sea-based X-band Radar gemisi nedir?
- Balıkesir'de KORKUTAN DEPREM! 6 Şubat Bursa'da deprem mi oldu? 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve çevre illerden hissedildi! Yaralı var mı? Son durum ne?
- Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi
- 6 şubat devlet daireleri açık mı? BUGÜN bankalar, noterler, kargolar açık mı, kapalı mı 2023? 6 ŞUBAT AÇIK KAPALI OLAN YERLER LİSTESİ!
- 2023'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlemlenmiştir?
- Leonarda Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunda resmettiği "Mona Lisa"yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
- Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi mi, iptal mi oldu? 6 Şubat FB Konyaspor maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? TFF duyurdu!
- İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 5 Şubat İnstagram ne zaman düzelecek? Sosyal medya platformu erişim sorunu!
- İlk eşi vefat ettiğinde "Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşatmıştı.O öldü ve insanlık için en iyi duygularım da onunla öldü" diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir?
- EYT'liler bu 3 detaya dikkat! ERKEN EMEKLİLİK HATTI AÇILDI! Şartları sağlayanlar anında emekli olabilecek! Başvurular için tarih...
- İstanbul'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? Sömestr tatili uzatıldı mı? İstanbul, Ankara, İzmir...SON DAKİKA VALİLİK AÇIKLAMALARI!