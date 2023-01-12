Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı!

Kovid-19 salgını sonrası Gürcistan başta olmak üzere Orta Asya ülkeleriyle ekonomik ve sosyokültürel ilişkilerinin yeniden ivme kazanması, Sarp Sınır Kapısı'nda hem yolcu hem de tır ve diğer araç geçişlerinde artış yaşanmasını sağladı.

Kara hudut kapıları arasında en fazla yolcu ve araç geçişinin gerçekleştiği kapılardan biri olan Sarp'ta 2 milyon 519 bin 913 yolcu Türkiye'ye giriş yaparken, 2 milyon 560 bin 815 yolcu da yurt dışına çıktı.

Gelen yolcu sayısı 2021'e göre yüzde 454, giden yolcu sayısı ise yüzde 407,5 artış gösterdi.

Toplamda 5 milyon 80 bin 728 yolcunun geçiş yaptığı Sarp'ta, en fazla geçiş 335 bin 541 gelen, 356 bin 172 çıkan yolcuyla aralık ayında yaşandı.