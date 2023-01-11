11 Ocak 2023, Çarşamba
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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalandılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2023
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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışırken yakalandılar

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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