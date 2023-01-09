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2023 Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 9 Ocak Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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2023 Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 9 Ocak Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler?

2023 Yılının ilk Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ana gündem konuları EYT, sözleşmeliye kadro ve 7. yargı paketi olan Kabine toplantısı bugün yapılacak. Öte yandan; "9 Ocak 2023 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? soruları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, ayrıntılar...

Yılın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. EYT, sözleşemliye kadro, yargı paketi gibi konuların Kabinede masada olması beklenen konular arasında. Peki, "9 Ocak 2023 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? İşte, bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 2023'ün ilk Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Başkan Recep Tayyio Erdoğan saat 19:00'da kameralar karşısına geçip Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunması bekleniyor.

YILIN İLK KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Kabine toplantısında EYT düzenlemesindeki son durum, memur ve asgari ücret zamlarının ardından atılacak yeni adımlar ve terörle mücadelede gelinen son aşamanın masaya yatırılacağı değerlendiriliyor.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için üretilebilecek politikalar ve seçim takvimine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Kabine toplantısının ana gündem maddelerini Meclis'e gönderilmesi beklenen EYT düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi oluşturacak.

Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

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