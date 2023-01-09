2023 Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 9 Ocak Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler?

Yılın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. EYT, sözleşemliye kadro, yargı paketi gibi konuların Kabinede masada olması beklenen konular arasında. Peki, "9 Ocak 2023 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları ve sonuçları nelerdir? İşte, bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 2023'ün ilk Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak.